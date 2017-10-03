"ТВ Центр" получил ТЭФИ в трех номинациях

Теги: премия твц ТЭФИ-2017

Во вторник были названы имена победителей премии ТЭФИ - одной из самых престижных в российской медиаиндустрии. Лауреатом в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма" стал Роман Бабаян. Также бронзового Орфея получили программа "ТВ Центра" для детей и юношества "АБВГДейка" и телесериал "Отель последней надежды".

В этом году церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли - первоначально называлась дата 27 июня. Зато организаторы решили раздать всех бронзовых Орфеев работы Эрнста Неизвестного в один день. Сначала вручали награды в категории "Дневной эфир", через несколько часов - за "Вечерний прайм". Членам жюри, среди которых исключительно мэтры телевидения, пришлось делать сложный выбор. На этот раз оказалось рекордное число работ, претендующих на высшую телевизионную премию - более 500. Одна из первых статуэток досталась "ТВ Центру". "АБВГДейка" стала лучшей программой для детей и юношества. Легендарной передаче, первый выпуск которой вышел в эфир 43 года назад, уступили "Золото нации" "России 1" , и "Голос. Дети" "Первого канала". Сегодняшнюю победу можно назвать долгожданной - "АБВГДейка номинировалась на ТЭФИ чуть ли не с момента образования премии.

Еще один "Орфей" буквально через несколько минут достался" ТВ Центру" в номинации "Дневной телевизионный сериал". Лучшим был признан "Отель последней надежды" - удивительно захватывающая экранизация очередного романа Татьяны Устиновой, в которой обычные люди попадают в водоворот невероятных событий.

Перед награждением в номинациях "Вечернего прайма" страсти еще более накалились. Никто не делал никаких прогнозов. Быть финалистом - уже награда.

"Я знаю, что ребята, с которыми мы вышли в финальную часть, знают эту работу изнутри, это труд нелегкий. И поэтому, в любом случае, буду рад за любого, кто выиграет. Конечно, хочется, чтобы это были мы", - сказал ведущий Роман Бабаян.

Ожидания были не напрасны, Роман Бабаян стал лучшим ведущим общественно- политического шоу прайм-тайма - "Право голоса", разделив эту награду с Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым - программа "60 минут", канал "Россия". Лучшей информационной программой признали "Время", интервьюером - Владимира Соловьева, а развлекательной программой - "Синюю птицу, канал "Культура". ТЭФИ вручили, но борьба за следующих "Орфеев" уже началась. Главное в этом состязании - не сама статуэтка, а зрители. Главное, говорят все без исключения, чтобы смотрели. И доверяли.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр", Москва.