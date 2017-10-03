Минтранс получил представление ГП о дисциплинарной ответственности руководства

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Минтранс получил представление Генпрокуратуры о дисциплинарной ответственности руководителя Росавиации Александра Нерадько, а также его заместителя Олега Клима, в том числе о соответствии занимаемым должностям.

Министерство транспорта России получило представление Генпрокуратуры о дисциплинарной ответственности руководителя Росавиации Александра Нерадько, а также его заместителя Олега Клима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий в Минтрансу.

Собеседник агентства подтвердил подлинность копии письма Генеральной прокуратуры на имя министра транспорта России Максима Соколова, которое было опубликовано ранее в одном из анонимных Telegram-каналов.

Ранее президент России на фоне с ситуацией с "ВИМ-Авиа" объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову. Также он упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.