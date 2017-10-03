Киев потребовал от Москвы отменить военный призыв в Крыму

Теги: Политика мид армия протест россия украина крым

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от России отменить военный призыв в Крыму и Севастополе. В связи с намерением провести призыв Киев выразил Москве протест.

Украина потребовала от России отмены военного призыва в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с намерением Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и в городе Севастополь", - говорится в сообщении.

Киев потребовал от Москвы отменить призыв, и обеспечить выполнение международных обязательств как "государства-оккупанта". Кроме того Украина потребовала выполнить резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта провели референдум о воссоединении с Россией. В нем приняли почти 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов. 18 марта президент России Владимир Путин подписал указ о принятии республики Крым и города Севастополя в состав России. 21 марта документ был ратифицирован российским парламентом.