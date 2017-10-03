Глава Пентагона: Россия и Иран не заинтересованы в поддержке талибов
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что России и Ирану нет смысла поддерживать талибов, так как, это не в их интересах. По его словами, многие иранские дипломаты были убиты талибами. А у России тоже было "много проблем с терроризмом в Южной и Центральной Азии".
Москва и Тегеран не заинтересованы в поддержке запрещенного в России движения "Талибан", утверждает глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом он заявил во время слушаний в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, передает ТАСС.
"Поддерживать их не в интересах России, не в интересах Ирана и однозначно не в интересах народа Афганистана", - подчеркнул он.
Так Мэттис ответил на просьбу сенатора прокомментировать сообщения о поддержке Россией и Ираном движения "Талибан".
По словам руководителя Пентагона, вряд ли России и Ирану есть смысл делать что-то, что не в их интересах.
"Я не готов однозначно сказать, о чем именно может идти речь. Я хотел бы увидеть доказательства того, насколько значительна оказываемая поддержка. В это трудно поверить: многие иранские дипломаты были убиты талибами, у России также было много проблем с терроризмом в Южной и Центральной Азии", - подчеркнул Мэттис.