Госдеп: мы не вламывались в генконсульство России в Сан-Франциско

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В Госдепартаменте США заявили, что дипломатическая охрана не врывалась в российское генконсульство в Сан-Франциско. Как сообщили в ведомстве, сотрудники Госдепа прошлись по помещениям, чтобы убедиться, что они свободны после истечения срока их освобождения.

Дипломатическая охрана Госдепартамента не вламывались в генконсульство России в Сан-Франциско. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, сотрудники дипломатической охраны прошлись по помещениям, чтобы убедиться, что их освободили после окончания срока, отведенного для проживания там россиян.

Накануне МИД России сообщил, что на территорию российских дипломатических объектов проникли представители США. Это произошло после того, как их покинули дипломаты. В министерстве заявили о захвате жилой части административного здания генконсульства в Сан-Франциско, "в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы", и отдельной резиденции Генконсула. Москва оставило за собой право на аналогичный ответ по отношению к американским дипломатам в России.