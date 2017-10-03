Собянин: сборная России сыграет с Аргентиной или Испанией в "Лужниках"

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Соперником футбольной сборной России в первом матче на реконструированном стадионе "Лужники" станут команды Испании или Аргентины. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сборная России по футболу сыграет с командой Испании или Аргентины в первом матче на реконструированном стадионе "Лужники". Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Также он подчеркнул, что перед проведением Совета по развитию физкультуры и спорта президенту России Владимиру Путину были показаны макеты стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Перед Советом по развитию физкультуры и спорта показали Президенту макеты стадионов #ЧМ2018. В Москве это #Спартак и главная арена турнира - #Лужники. Оба готовы. "Лужники" в ноябре могут принять матч между сборной России и, как ожидается, Аргентины или Испании. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 октября 2017 г.

Комплексная реконструкция стадиона "Лужники" началась в 2014 году и завершилась в мае 2017 года. Она стала частью подготовки к проведению ЧМ-2018.