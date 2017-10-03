22:54, 03 октября 2017

Собянин: сборная России сыграет с Аргентиной или Испанией в "Лужниках"

Теги:  Москва  собянин  футбол  лужники

Соперником футбольной сборной России в первом матче на реконструированном стадионе "Лужники" станут команды Испании или Аргентины. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сборная России по футболу сыграет с командой Испании или Аргентины в первом матче на реконструированном стадионе "Лужники". Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Также он подчеркнул, что перед проведением Совета по развитию физкультуры и спорта президенту России Владимиру Путину были показаны макеты стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Комплексная реконструкция стадиона "Лужники" началась в 2014 году и завершилась в мае 2017 года. Она стала частью подготовки к проведению ЧМ-2018. 

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