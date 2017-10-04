Каталония объявит о независимости в ближайшие дни‍

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Каталония провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней, заявил глава Женералитета Карлес Пучдемон. Ранее с телеобращением к нации выступил король Испании Филипп Шестой. Он отметил, что каталонские власти пытались сломить единство страны и подорвать национальный суверенитет.

Каталония намерена объявить о независимости в ближайшие дни. Об этом сообщил глава автономии Карлес Пучдемон. А ранее с телеобращением к нации выступил король Испании Филипп Шестой. Он отметил, что каталонские власти пытались сломить единство страны и подорвать национальный суверенитет, передает "ТВ Центр".

"Действия властей Каталонии говорят о недопустимой нелояльности. Они ясно и решительно дали понять, что ставят себя вне закона и вне демократии. Своим безответственным поведением Женералитет ставит под удар экономическую и социальную стабильность самой Каталонии и всей страны. Мы должны следовать нашим демократическим принципам, оставаться верными конституции и единству Испании", - сказал он.

Монарх подчеркнул, что действия администрации региона незаконны. Он также обвинил Женералитет в распространении неверных данных о количестве пострадавших в результате столкновений с полицией. Тем не менее, Каталония, по словам короля, может рассчитывать на полную поддержку остальных испанцев.

Обстановка в автономии накаляется с каждым днем. Накануне ее жители вышли на всеобщую забастовку. По подсчетам местной прессы, их набралось около трехсот тысяч. Протестовали все: от футболистов до сотрудников музеев. Испанских правоохранителей блокировали в отелях, где те проживают. Движение в центре Барселоны было парализовано: улицы полностью заняли студенты. Они взбирались на тракторы и ездили по столице региона, размахивая каталонскими флагами.

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