В Троицке Челябинской области без тепла остаются 19 тыс. жителей

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Прокуратура Челябинской области проводит выездную проверку в городе Троицке, где, несмотря на минусовые температуры, 19 тысяч жителей остаются без теплоснабжения.

В Троицке Челябинской области без тепла остаются 19 тысяч человек. Несмотря на минусовые температуры, отопление в домах до сих пор не включили, передает "ТВ Центр".

Сейчас местные власти принимают все меры для ликвидации аварийной ситуации. А прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут выявлены ответственные за срыв отопительного сезона.

А в Челябинске сильный снегопад и гололедица накануне спровоцировали многокилометровые пробки - самые крупные с начала года. Резко возросло и количество аварий. На расчистку дорог брошены коммунальные службы города. На помощь им придет и погода. По прогнозам синоптиков, уже сегодня воздух прогреется до +13 градусов.

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