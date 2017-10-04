В Троицке Челябинской области без тепла остаются 19 тыс. жителей
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Прокуратура Челябинской области проводит выездную проверку в городе Троицке, где, несмотря на минусовые температуры, 19 тысяч жителей остаются без теплоснабжения.
В Троицке Челябинской области без тепла остаются 19 тысяч человек. Несмотря на минусовые температуры, отопление в домах до сих пор не включили, передает "ТВ Центр".
Сейчас местные власти принимают все меры для ликвидации аварийной ситуации. А прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут выявлены ответственные за срыв отопительного сезона.
А в Челябинске сильный снегопад и гололедица накануне спровоцировали многокилометровые пробки - самые крупные с начала года. Резко возросло и количество аварий. На расчистку дорог брошены коммунальные службы города. На помощь им придет и погода. По прогнозам синоптиков, уже сегодня воздух прогреется до +13 градусов.
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