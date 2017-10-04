Стрелок из Лас-Вегаса собирал свой арсенал более 20 лет

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Американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе, в течение более 20 лет собирал свой арсенал оружия. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в общей сложности 47 единиц огнестрельного оружия при расследовании трагедии, унесшей жизни 58 человек.

Стали известны новые подробности трагедии в Лас-Вегасе, передает "ТВ Центр". По данным американских СМИ, Стивен Пэддок, застреливший 58 и ранивший более 500 человек на музыкальном фестивале, собирал свой арсенал около 20 лет.

Перед тем как открыть огонь из отеля, Пэддок установил камеры наблюдения в своём номере. Кроме того, он несколько дней методично заносил в гостиницу чемоданы. Предположительно, в них и находились оружие и боеприпасы. Весь арсенал был куплен легально, но некоторые образцы Пэддок доработал для скорострельности.

Всего в его доме и номере отеля полиция обнаружила 47 единиц оружия и взрывчатку. При этом мотивы самого массового преступления в истории Америки так до сих пор и не ясны. В США вновь затронули вопрос об ужесточении закона о ношении оружия, однако в Белом Доме заявили: говорить об этом преждевременно.

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