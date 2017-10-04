Лавров обвинил США в "смертельно опасных провокациях" в Сирии
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Сергей Лавров заявил, что США устраивают "смертельно опасные провокации" против российских военных в Сирии. По его словам, к коалиции во главе с американцами накопилась масса вопросов по их действиям в арабской республике.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что коалиция США устраивает "смертельно опасные провокации" против российских военных в Сирии. Об этом сообщает Газета.ru.
"В Сирии к ведомым США силам ‑ масса вопросов. То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации", - сказал Лавров.
По его словам, преимуществом российской политики в Сирии является отсутствие "двойного дна". Лавров также отметил, что террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство" начали капитулировать именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии.
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