Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико достигло 34

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Число жертв разрушительного урагана "Мария" в Пуэрто-Рико выросло до 34 человек. Президент США Дональд Трамп пообещал избавить пострадавшую от стихии страну от внешнего долга – порядка 74 миллиардов долларов. При этом ущерб от урагана составил около 95 миллиардов долларов.

Мощный ураган "Мария" в Пуэрто-Рико унес жизни 34 человек, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора Рикардо Россело.

4 октября Президент США Дональд Трамп впервые с официальным визитом посетил Пуэрто-Рико, территорию ассоциированную с США, спустя две недели после удара урагана "Мария". Трамп передал местным жителям еду, а затем начал кидать рулоны бумажных полотенец в толпу.

Pres. Trump tosses rolls of paper towels to crowd in Puerto Rico amid visit to survey damage from Hurricane Maria https://t.co/zAWvJAzETI pic.twitter.com/75apqwjODW — ABC News (@ABC) 3 октября 2017 г.

Американский лидер заявил, что этот ураган "немного вывел из строя бюджет США", но в результате удалось спасти "множество жизней". Трамп также распорядился ликвидировать внешний долг пуэрториканцев, который составляет около 74 миллиардов долларов, при этом приблизительный ущерб от урагана составил порядка 95 миллиардов долларов.

"Они (власти Пуэрто-Рико – прим. ред.) должны много денег вашим друзьям с Уолл-Стрит и мы от этого избавимся", - подчеркнул Трамп.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 19 сентября. Практически весь остров с населением около 3,4 миллиона человек оказался обесточен. Людям остро не хватает продовольствия, питьевой воды и горючего.

Также "Мария" обрушилась на Доминику, в результате погибли 15 человек. Из-за урагана жители страны оказались на грани выживания, зафиксированы случаи мародерства.

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