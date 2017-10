Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико достигло 34

Мощный ураган "Мария" в Пуэрто-Рико унес жизни 34 человек, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора Рикардо Россело.

4 октября Президент США Дональд Трамп впервые с официальным визитом посетил Пуэрто-Рико, территорию ассоциированную с США, спустя две недели после удара урагана "Мария". Трамп передал местным жителям еду, а затем начал кидать рулоны бумажных полотенец в толпу.

Pres. Trump tosses rolls of paper towels to crowd in Puerto Rico amid visit to survey damage from Hurricane Maria https://t.co/zAWvJAzETI pic.twitter.com/75apqwjODW