Российские медики развернули новый госпиталь в Алеппо

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В сирийском Алеппо российские медики развернули новый госпиталь для оказания помощи местному населению. В день принимают до 100 пациентов. Основные травмы - последствия огнестрельных и осколочных ранений. Наши специалисты открыли мобильный рентген-кабинет и привезли с собой семь тонн медикаментов. Из-за международных санкций в Сирии не хватает качественных лекарств.

Хаким Напхан приходит в себя после операции на позвоночнике. Осколком снаряда ему повредило спинной мозг. Отнялись ноги. Думал, больше ходить не сможет.

"Надежды почти не было. И это настоящее чудо, что тут появился российский доктор. Он смог исправить все. Иду на поправку", - рассказал он.

Военный врач Константин Диких уже несколько дней оперирует в городской больнице Алеппо. Сирийская сторона обратилась за помощью, передает "ТВ Центр". Катастрофически не хватает хирургов. Многие специалисты покинули страну или погибли во время обстрелов. Работать приходится сутками.

"Доктор Магран знает русский язык, он учился в Санкт-Петербурге, я немного знаю английский, общаемся на английском с докторами, которые не знают русского языка, общаемся на английском и потихоньку учим арабский язык, общаемся без переводчиков", - пояснил нейрохирург Диких.

Часть пациентов отправляют в российский госпиталь. Медицинский отряд специального назначения привез с собой лучшее отечественное оборудование.

Российские медики привезли с собой в Сирию даже рентген-аппарат. Подходящего помещения с толстыми стенами и свинцовым покрытием в здании не нашлось. Кабинет организовали прямо на улице в палатке. В основном здании есть несколько операционных.

Из-за санкций в стране не хватает качественных лекарств. Антибиотики сейчас на вес золота. С собой российские врачи привезли около семи тонн медикаментов.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.

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