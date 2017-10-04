Роскомнадзор в два раза сократит список запрещенных сайтов

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В ноябре вдвое сократится количество записей в Едином реестре запрещенных сайтов. Роскомнадзор будет удалять записи об одном и том же ресурсе, которые были внесены разными госорганами. Расчистку проведут в связи с ограниченной емкостью реестра.

Роскомнадзор в ноябре вдвое сократит количество записей в Едином реестре запрещенных сайтов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере связи ведомства Дениса Пальцина.

Он подчеркнул, что Роскомнадзор будет удалять записи об одном и том же сайте, которые были внесены разными госорганами. Расчистку проведут в связи с ограниченной емкостью реестра. Всего в черный список можно внести около миллиона записей.

"По мнению операторов связи, после внесения 200–300 тысяч сайтов реестр забьется. Мы сейчас будем с реестром работать, чистить его от неактуальных и дублированных записей", - отметил Пальцин.

По его словам, с 1 ноября ведомство получит возможность самостоятельно определять способы блокировок ресурсов и проводить очистку реестра.

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