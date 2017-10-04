Ткачев: Россия может стать ведущей аграрной державой

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Глава Минсельхоза заявил, что Россия может стать ведущей мировой аграрной державой благодаря рекордному урожаю зерновых и развитию агропромышленного комплекса. По словам Александра Ткачева, в этом сезоне планируется собрать 128 миллионов тонн зерна.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что рекордный урожай зерновых и развитие агропромышленного комплекса могут сделать нашу страну ведущей мировой аграрной державой. Об этом пишет газета "Известия".

"Такому росту поспособствовали два фактора. Во-первых, беспрецедентная поддержка государства. Во-вторых, применение современных технологий производства. В этом сезоне планируем собрать 128 миллионов тонн зерна и надеемся, что Россия вернет первенство по экспорту пшеницы", - сказал Ткачев.

По его словам, России нужно продолжать развивать агропромышленный комплекс и стремиться к увеличению его доли в ВВП страны. Ткачев отметил, что с помощью этих усилий Россия сможет стать ведущей мировой аграрной державой.

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