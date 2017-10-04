Путин посмотрел фильм "Салют-7" с ветеранами-космонавтами

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В канун юбилея запуска первого искусственного спутника Земли в Кремле Владимир Путин поздно вечером посмотрел новый фильм "Салют-7", который рассказывает о спасении одноименной советской орбитальной станции. Президент встретился с создателями картины, а также космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных.

К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли приурочен предпремьерный показ фильма "Салют-7". Его накануне вечером посмотрел Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В Кремле президент встретился с создателями новой ленты, главными героями, а также космонавтами, о подвиге которых и рассказывает кинокартина. В 1985 году Владимир Джанибеков и Виктор Савиных спасли терпящую бедствие орбитальную станцию.

"Салют-7" вышел из-под контроля, перестал отвечать на сигналы ЦУПа и терял высоту. Тогда Джанибеков и Савиных впервые в истории в ручном режиме смогли пристыковаться к станции и вернуть ее к нормальной работе.

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