Катки с искусственным льдом откроются в Москве 1 ноября

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Если погода не преподнесет москвичам сюрпризов, то катки с искусственным льдом в столице заработают с 1 ноября. Всего власти планируют установить 191 каток с искусственным льдом и более 1,2 тысяч с естественным.

Власти Москвы планируют открыть катки с искусственным людом к 1 ноября, об этом агентству "Москва" сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Внести изменение в работу катков могут только неблагоприятные погодные условия. На данный момент ведутся работы по благоустройству катков - Строятся раздевалки, туалеты, кафе и пункты проката коньков, проводится освещение.

Всего в Москве установят 191 каток с искусственным льдом и более 1,2 тысяч с естественным. 16 ноября откроется искусственный каток в Парке Горького.

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