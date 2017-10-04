ЦБ отозвал лицензию у московского "Международного фондового банка"

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Банк России отозвал лицензию у московского "Международного фондового банка". Согласно данным отчетности, на 1 сентября кредитная организация занимала 327 место в банковской системе по величине активов.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Международного фондового банка" (МФБанк), который является участников системы страхования вкладов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным отчетности, на 1 сентября кредитная организация занимала 327 место в банковской системе по величине активов. В ЦБ отметили, что в настоящее время МФБанк фактически прекратил деятельность.

По данным Банка России, проблемы в работе банка возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований регулятора.

Центробанк назначил в МФБанке временную администрацию и приостановил полномочия исполнительных органов кредитной организации.