Лидер "Джабхат-ан-Нусры" лишился руки после удара ВКС России

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Лидер группировки "Джабхат-ан-Нусра" находится в критическом состоянии после авиаудара российских ВКС в Сирии. Он получил множественные тяжелые осколочные ранения и лишился руки. Кроме того, российские самолеты уничтожили 12 полевых командиров "Джабхат-ан-Нусры".

В результате российского авиаудара в Сирии в критическом состоянии находится лидер запрещенной в России террористической организации "Джабхат-ан-Нусра". Об этом TVC.ru сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В результате удара главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии", - сказал Конашенков.

По его словам, в результате атаки уничтожены более 60 террористов "Джабхат-ан-Нусры", в том числе 12 полевых командиров группировки. Конашенков отметил, что еще более 10 боевиков получили взрывные ранения среднего и тяжелого характера.

Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что авиаудар был нанесен самолетами Су-34 и Су-35 накануне.

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