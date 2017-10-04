Вазу за 6 млн рублей украли у пенсионера в Москве

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В районе Северное Измайлово полицейские задержали злоумышленника, похитившего китайскую бронзовую вазу стоимостью шесть миллионов рублей из квартиры пенсионера. Вором оказался безработный 22-летний парень, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже.

Столичные полицейские задержали 22-летнего безработного молодого человека, подозреваемого в краже дорогой китайской вазы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Инцидент произошел в районе Северное Измайлово на улице 9-я Парковая. По данным полиции парень проник в квартиру и украл бронзовую китайскую вазу стоимостью шесть миллионов рублей.

В ходе розыска вор был задержан на следующей день на той же улице. Против него возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.