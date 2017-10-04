Эксперт: Трамп наделил Хантсмана большими полномочиями

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Заявление нового американского посла Джона Хантсмана о том, что он приехал в Москву восстанавливать доверие между державами — просто позитивная риторика? Или у США действительно есть план по "реставрации" отношений с Россией? На эти и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владимир Васильев.

Американский посол Джон Хантсман заявил, что приехал восстанавливать доверие между США и Россией. Это просто позитивная риторика или у американцев действительно есть план? На вопрос ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова отвечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Это реставрация или восстановление отношений не сколько между Москвой и Вашингтоном, сколько между Белым домом и Кремлем после Гамбурга. Наличие такого посредника, каким является Джон Хантсман, может способствовать восстановлению доверия или даже созданию атмосферы доверия, пока на уровне руководителей государств. Это назначение личного представителя, политического тяжеловеса. Думаю, Трамп наделил его большими полномочиями. Он как посол, так и политическая фигура, которая может сформировать собственную повестку дня. Это не тот карьерный дипломат, который выполняет указания Госдепа", — сказал он.

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