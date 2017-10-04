На АЗС в КНДР перестали продавать бензин простым людям
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В Северной Корее запретили продажу бензина всем, кроме высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб. Эти ограничения направлены на создание запасов горючего после того, как Совбез ООН ограничил поставку нефти в КНДР.
На коммерческих заправках КНДР перестали продавать бензин простым людям, сообщает японская газета Asahi.
Теперь в Северной Корее заправляют машины лишь высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб.
Также жесткие ограничения направлены на создание запасов горючего после того, как Совбез ООН ограничил поставку нефти в КНДР в ответ на проводимые Пхеньяном ядерные испытания.
По данным источников газеты, КНДР постоянно поддерживает стратегический запас топлива на случай войны в один миллион тонн. Теперь его решено удвоить.
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