В Минкультуры навали дело "Седьмой студии" вопросом несовершенства человека

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Заместитель министра культуры Александр Журавский заявил, что дело "Седьмой студии" – это вопрос несовершенства человека, а не законодательства. Он добавил, что расходование бюджетных средств будет всегда тщательно контролироваться.

В Минкультуры прокомментировали дело "Седьмой студии", назвав его вопрос несовершенства человека, об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра культуры Александр Журавский.

"Правоприменительная практика свидетельствует, что совершенствование действующего законодательства актуально всегда. Но дело "Седьмой студии" — не вопрос несовершенства законодательства, это вопрос несовершенства человека", - сообщил он.

Журавский добавил, что министерство культуры усилит контроль за расходованием государственных средств и ужесточит требования к отчетной документации для театров, музеев, других культурных учреждений и получателей грантов.

Режиссер Кирилл Серебренников, гендиректор театральной компании "Седьмая студия" Юрий Итин, бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова проходят по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. По версии следствия, они похитили 68 миллионов рублей, предназначенные для спектаклей и гастролей.

На данный момент Серебренников и Итин находятся под домашним арестом, Малобродский и Масляева заключены под стражу, а Воронова объявлена в розыск.

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