Пианист умер во время концерта в Иркутске

Теги: музыка иркутск Происшествие смерть

В Иркутске во время концерта скончался пианист Михаил Клейн. Он играл свое собственное сочинение, а затем внезапно упал. Причина смерти музыканта устанавливается. По предварительным данным, пианист не страдал никакими тяжелыми заболеваниями.

Солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн скончался во время концерта во вторник в возрасте 72 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Пианист Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение - джазовую фантазию "Это все Россия", в которую входят фрагменты нескольких известных песен. Он стал играть "Лебединую верность" и внезапно упал. Публика была в ужасном состоянии", - говорится в сообщении.

В настоящее время причина смерти музыканта устанавливается. По предварительной информации, Клейн не страдал никакими тяжелыми заболеваниями.

Михаил Клейн является Заслуженным артистом России. В молодые годы он работал с ведущими эстрадными исполнителями, в частности, записал грампластинку с известным американским певцом Дином Ридом. С 1972 года Клейн был солистом Иркутской филармонии.

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