Четыре человека погибли в ДТП с мусоровозом под Тюменью

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На автодороге Курган – Тюмень произошло столкновение минивэна и мусоровоза. В результате аварии погибли четыре человека и еще трое получили тяжелые повреждения. По предварительной информации, водитель минивэна уснул за рулем.

В результате столкновения минивэна и мусоровоза на 182 километре автотрассы Курган – Тюмень погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области.

"По предварительным данным, минивэн Toyota Previa выехал на встречную полосу, в результате этого произошло столкновение с "Камазом" - мусоровозом, от удара грузовик опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли четыре человека и еще трое получили тяжелые повреждения. По данным Госавтоинспекции, минивэн направлялся в сторону Тюмени из Курганской области от таможни. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

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