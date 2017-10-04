Минобороны заявило о начале учений Дальней авиации в России

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В Минобороны России сообщили о начале учений соединения Дальней авиации. В тренировках задействовано более 20 военных самолетов, пять аэродромов и два полигона от Калужской области до Камчатки.

На Дальнем Востоке стартовали учения соединения Дальней авиации, в которых задействовано более 20 самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"В рамках контрольных проверок в Вооруженных силах России за 2017 год в соединении Дальней авиации, дислоцированном на Дальнем Востоке, стартовало летно-тактическое учение. Задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики Ил-78", - говорится в сообщении.

В учениях задействовано более 20 военных самолетов, пять аэродромов и два полигона от Калужской области до Камчатки. В ходе тренировок летчики отработают перебазирование на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также применение управляемого ракетного вооружения по наземным целям на полигоне.

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