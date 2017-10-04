Греция согласилась экстрадировать в США россиянина

Теги: В мире суд сша отмывание денег греция россия экстрадиция

Суд греческого города Салоники удовлетворил запрос США на экстрадицию гражданина России Александра Винника. Суд также принял решение о передаче американской стороне портативного компьютера, планшета и мобильных телефонов, изъятых у Винника при задержании.

Защита обжаловала решение о выдаче США гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании четырех миллиардов долларов, передает "Интерфакс". Окончательное решение о судьбе Винника будет принято министром юстиции Греции.

В среду суд города Салоники удовлетворил запрос о выдаче Винника. Операция по задержанию 38-летнего мужчины прошла при поддержке США на севере Греции.

Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть крупную сумму, используя биткоины и площадку, носившую название BTC-e, сообщила американская сторона.

Российские правоохранительные органы также добиваются выдачи Винника, обвиняемого на родине в крупном мошенничестве. По ходатайству следователя 11 августа Останкинский суд Москвы санкционировал заочный арест Винника.

По словам адвоката россиянина, его подзащитный не признает обвинений американских властей в отмывании денег, но на экстрадицию на родину согласен.

Читайте также:

В Греции по запросу США задержали россиянина

Испанский суд одобрил выдачу США россиянина Левашова

Из Германии в Россию экстрадировали воевавшего в Сирии наемника

Защита россиянина Лисова обжаловала решение суда Испании об экстрадиции в США

Россия выдала Украине экс-главу ГАИ Киева Макаренко