"Аэрофлот" приостанавливает финансирование перевозок "ВИМ-Авиа"

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Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает финансирование "ВИМ-Авиа" из-за отказа Росавиации подписать и сверить платежи. Изначально авиакомпания намеревалась выделить до 1,8 миллиарда рублей для деятельности проблемной "ВИМ-Авиа".

Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает финансирование "ВИМ-Авиа" из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи, об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.

"Аэрофлот" приостанавливает любое финансирование "ВИМ-Авиа" в связи с отказом главы Росавиации в подписании и сверке наших платежей", - сказал он.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что "Аэрофлот" направит "ВИМ-Авиа" в качестве помощи до 1,8 миллиардов рублей с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов. Перечисление денег должно было производиться по письменному указанию Росавиации.

В свою очередь в Минтранспорте сообщили, что "ВИМ-Авиа" задолжала около 7 миллиардов финансовым организациям, еще 1,5 миллиона - перед аэропортами и органами организации воздушного движения. Около 3 миллиардов авиакомпания должна иностранным аэропортам. Не исключено, что претензии перевозчику могут предъявить и лизинговые компании.

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