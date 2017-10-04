Человечество отмечает 60 лет с начала космической эры

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Ближе к звёздам! Ровно 60 лет назад для человечества началась новая эра - космическая. Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли. Он так и назывался - "Простейший Спутник-1". Просуществовал на околоземной орбите почти три месяца и совершил за это время более тысячи оборотов.

Этот уверенный, хорошо различимый сигнал из космоса кого-то испугал, некоторых озадачил, но абсолютно всех убедил - дорога к звёздам открыта. Гений отечественной космонавтики - конструктор Королев - осуществил заветную мечту. Его легендарная ракета Р7 взяла на борт "Простейший Спутник-1".

Небольшой шар диаметром 58 сантиметров, массой чуть более 80 килограмм. Вот он - первый искусственный спутник Земли. 60 лет назад было сделано несколько образцов. Один отправился на орбиту, остальные тоже пригодились. Этот экземпляр стал музейным экспонатом, передает "ТВ Центр".

Разрабатывались и более сложные образцы, но стартовать решили с простейшим. Чтобы минимизировать потери в случае неудачи. Никто не знал, как поведет себя техника, покинув верхние слои атмосферы.

"Компьютеров и вычислительной техники, можно сказать, и не было. Доподлинно известно, что баллистику, то есть орбиту, высчитывали логарифмической линейкой", - рассказал историк освоения космоса Андрей Квасиков.

Запуск первого искусственного спутника с площадки близ станции Тюра-там - своё официальное название космодром "Байконур" получит позже - состоялся 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени. Через пять с небольшим минут спутник вышел на заданную орбиту.

"Отделялся головной обтекатель, который защищал спутник во время старта. Открывались антенны, и спутник начинал подавать сигналы на Землю, которые принимали вот такие радиоприемники (см. видео). Его основная задача была попасть на орбиту, находиться на орбите и передавать сигналы, что я там есть. Любой радиолюбитель мог принимать его сигналы и услышать этот знаменитый "бип-бип-бип", - сообщила сотрудник музея ракетно-космической корпорации "Энергия" Оксана Пепелина.

Знаменитый "бип-бип-бип" действительно услышали. Звук из космоса эхом разлетелся по планете, став началом новой - космической - эры человечества.

"Есть эпоха великих географических открытий, есть эпоха великих космических открытий. Первый раз аппарат, сделанный руками людей, вышел в новое измерение. Этого никогда не было. У штатов были попытки, но неудачные", - заявил директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

The New York Times после того, как новость об успешном запуске в прямом смысле облетела весь мир, писала: "90% разговоров о спутниках приходилось на США. Как оказалось, 100% дела пришлось на Советский Союз". Искусственный объект, находящийся далеко от Земли, обрел поистине планетарную популярность. Техническое слово спутник стало повседневным. В мультфильмах о спутниках рассказывали самым маленьким, спутник стал законодателем мод. Последние тенденции японской моды - прически Лайка и Спутник.

ПС-1 около полутора тысяч раз обогнул Землю и через три месяца сошел с орбиты. Его сменили сотни других спутников. Последний из которых, названный именем Татьяна, экипаж МКС вывел в открытый космос в прямом эфире. Космонавты рассказали, что вместе с ними путешествует маленькая копия первого искусственного спутника Земли. 60 лет спустя он снова на орбите.

Павел Прокопенко, Валерия Дзгоева, Сергей Давидяк. "ТВ Центр".

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