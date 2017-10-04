Подруга стрелка из Лас-Вегаса прибыла в США с Филиппин

Теги: В мире сша стрельба

Подруга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, устроившего стрельбу 1 октября, приземлилась в США. Девушка прилетела с Филиппин в аэропорт Лос-Анджелеса, где ее уже ожидали агенты ФБР. Возлюбленная 64-летнего Пэддока Мэрилу Дэнли покинула Манилу вечером во вторник. Ранее стало известно, что стрелок переправил 100 тысяч долларов на Филиппины.

В США для дачи показаний прибыла подруга стрелка, который устроил бойню в Лас-Вегасе. Женщина отдыхала на Филиппинах, передает "ТВ Центр".

В аэропорту Лос-Анджелеса Мэрилу Денли встретили сотрудники ФБР. Незадолго до преступления Стивен Пэддок перевёл ей около 100 тысяч долларов. Как стало известно, арсенал мужчина собирал на протяжении 20 лет. Также выяснилось, что он установил в отеле камеры видеонаблюдения и следил за передвижениями полиции.

Вечером минувшего воскресенья Пэддок в течение 11 минут беспрерывно стрелял по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Сам преступник покончил с собой.

Читайте также:

Стрелок из Лас-Вегаса планировал нападение на другом фестивале

Стрелок из Лас-Вегаса собирал свой арсенал более 20 лет

Посольство: среди пострадавших в Лас-Вегасе россиян нет

Власти нашли более 40 единиц оружия у стрелка из Лас-Вегаса

Путин выразил Трампу соболезнования в связи с событиями в Лас-Вегасе