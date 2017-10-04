В Челябинской области сорван отопительный сезон

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Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту срыва отопительного сезона. В Троицке почти 20 тысяч человек остались без горячей воды и отопления. И это во время минусовых температур. Снег и заморозки также в других регионах Урала и Сибири. На дорогах - массовые аварии.

Каждое утро Надежда Руденко в надежде проверяет батареи. Но ощущения не обманывают. В квартире по-прежнему холодно. Не больше 16 градусов, что значительно ниже нормы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Объявили, что с 28 числа у нас включено отопление. Ничего подобного не произошло. Дома очень холодно, конечно. Очень неуютно. Мы по полторы тысячи платим за свет, чтобы нагреть нагреватель", - сообщила жительница Троицка Надежда Руденко.

Расход электроэнергии в Троицке увеличился в разы. В МЧС констатируют, проводка во многих домах старая и, если ситуация не нормализуется, сети могут не выдержать.

По всему Троицку на полную мощность работают электрорадиаторы и газовые плиты. И перспективы для 19 тысяч жителей весьма прохладные. Новую котельную обещают запустить не раньше декабря - но ее готовность, как говорится, налицо. А первая подача тепла в дома обернулась массовыми авариями.

"Теплосетевые компании уверяют, что сегодня все повреждения, которые выявлены, будут устранены до конца дня. И мы надеемся, что по крайней мере в течение двух дней с ситуацией сумеем справиться", - заявил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Но люди в обещания властей уже не верят. Говорят, горячую воду отключили еще в середине мая и не дали до сих пор. В администрации оправдываются: менялась теплосетевая компания, теперь устраняет недоделки в авральном режиме. Тем временем отменить занятия были вынуждены уже не только школы, но и вузы.

Зима практически одновременно пришла во все регионы Урала и Сибири. Снег уже укрыл деревья, которые даже не успели пожелтеть. В Омске и Екатеринбурге дороги превратились в сплошной каток. Десятки ДТП, в том числе, с серьезными последствиями, особенно на загородных трассах.

В Челябинской области региональное управление МЧС направило на дороги мобильные группы спасателей и развернуло пункты обогрева. За помощью уже обратились десятки водителей. По прогнозам синоптиков, снег на Урале растает не раньше середины следующей недели.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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