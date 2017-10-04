Латвия заявила о вмешательстве России в референдум в Каталонии

Теги: В мире испания евросоюз латвия референдум европа россия каталония

Провозглашение независимости Каталонии - вопрос нескольких дней. Об этом заявил глава правительства испанской автономии Карлес Пучдемон. Однако в Мадриде по-прежнему грозят суровыми мерами. С телеобращением к нации выступил король Филипп Шестой. А в Европе зазвучали заявления о причастности Москвы к происходящему.

Каталония в осадном положении. Ночью - митинги. Днем - охрана баррикад, на которую уже выходят даже те, кто за независимость региона и не голосовал вовсе. Жесткий разгон манифестаций и блокировка избирательных участков полицией дают абсолютно противоположный эффект, в буквальном смысле сплачивая сторонников и противников референдума о независимости Каталонии, передает "ТВ Центр".

Демократия по-европейски явно не прошла. Попытка задавить референдум дубинками оборачивается вполне ожидаемым фиаско для испанских властей. Каталония вполне ясно дает понять, что в составе Испании быть не хочет. За это голосуют 90% каталонцев. И это без бюллетеней, которые успела изъять полиция. При этом Мадрид по-прежнему продолжает упорно не признавать уже и так свершившийся факт.

"Действия местных властей Каталонии говорят о недопустимой нелояльности. Они в ясной и решительной манере поставили себя вне закона и демократии. Они пытались сломить единство Испании и ее национальный суверенитет. Своим безответственным поведением они ставят под удар экономическую и социальную стабильность Каталонии и всей Испании", - сказал король Испании Филипп Шестой.

Пока, кажется, обе стороны конфликта взяли тайм-аут. Мадрид, судя по всему, просто тянет время. А Барселона ждет реакции Брюсселя, который, кажется, оказался в тупике. Европарламент в лице заместителя председателя счел референдум о независимости Каталонии законным и осудил решение испанских властей применить силу. А Еврокомиссия сочла его противоречащим конституции, в чем, например, Латвия, разумеется, тут же увидела руку Кремля. Разыгравшаяся фантазия главы МИД этой страны даже подсказала ему яркий сравнительный образ: мол, этот плебисцит был для Москвы как упавшая на пол конфета, которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС. Подобные заявления в посольстве России назвали абсурдом. Отреагировали и в МИД.

"Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полёта? Не министр, а агрегатор фейковых новостей. Хотя по соседству президент - та ещё фейк-дистрибьютер. До сих пор ждём официального ответа от Литвы относительно заявления Грибаускайте про какой-то "список требований", который якобы ей был предъявлен Россией. Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков", - не замедлила с ответом официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Позиция России относительно референдума была озвучена на самом высшем уровне. Владимир Путин заявил, что Москва за Каталонию очень переживает и надеется, что Испании удастся преодолеть этот кризис, но все-таки это внутреннее дело страны. И эта позиция вполне понятна. А вот почему Евросоюз, частью которого является Испания, устранился от решения проблемы, которая грозит парадом суверенитетов, и спрятал в голову в песок, понятно не очень.

Александр Панюшкин, Лилия Акиньшина, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Читайте также:

Всеобщая забастовка парализовала Каталонию

Киев раскритиковал референдум в Каталонии

Путин рассказал о переживаниях за Испанию после референдума в Каталонии

В Кремле назвали референдум в Каталонии внутренним делом Испании

Эксперт: референдум в Каталонии прошел не так, как задумывался