Мотоцикл взорвался у здания представительства Иордании в Париже

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У здания военного представительства Иордании в Париже взорвался мотоцикл. В результате инцидента повреждения получили несколько припаркованных у здания машин. По данному факту французские власти начали расследование.

В Париже перед зданием военного представительства Иордании взорвался мотоцикл. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иорданское посольство.

В результате взрыва повреждения получили несколько припаркованных у здания машин. При этом из сотрудников представительства никто не пострадал.

По факту инцидента французские власти начали расследование. Правоохранительные органы изучают причину взрыва, а также разыскивают людей, причастных к этому происшествию.