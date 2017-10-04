Глава ФСБ: ИГ хочет создать новую террористическую сеть в мире

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Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что группировка ИГ после поражения в Сирии и Ираке хочет создать новую всемирную террористическую сеть. По его словам, об этом свидетельствует география их последних терактов во многих странах.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что запрещенная в нашей стране организация "Исламское государство" после поражения в Сирии и Ираке хочет создать новую террористическую сеть в мире. Об этом сообщает ТАСС.

"Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГ и другие примкнувшие к ней международные террористические организации в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети", - сказал Бортников.

По его словам, об этом свидетельствует география их последних терактов по всему миру. Бортников подчеркнул, что в этом году число жертв нападений террористов в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции и в других странах "исчисляются сотнями".

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