Росавиация опровергла сообщение о прекращении финансирования "ВИМ-Авиа"
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Информация о прекращении финансирования деятельности "ВИМ-Авиа" не соответствует действительности, заявили в Росавиации. Деньги для перевозок "ВИМ-Авиа" поступят до конца дня.
Росавиация опровергла сообщение о приостановке финансирования "Аэрофлотом" авиакомпании "Вим-Авиа", передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что платежи, позволяющие финансировать деятельность "ВИМ-Авиа" поступят в "Аэрофлот" до конца дня.
Ранее источник в "Аэрофлоте" заявил, что авиакомпания приостанавливает финансирование "ВИМ-Авиа" из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи.
"В ходе заседания штаба были досконально обсуждены вопросы проведения платежей, они будут сегодня осуществлены в согласованные сроки. Видимо, источник в "Аэрофлоте" совершенно не осведомлен о принимаемых оперативным штабом решениях", - добавили в Росавиации.
Минтранс также не подтверждает проблем с оплатой "Аэрофлотом" перевозок "ВИМ-Авиа". Глава ведомства Максим Соколов лично контролирует этот вопрос.
По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, вопрос задержки финансирования "Аэрофлотом" авиакомпании "ВИМ-Авиа" - это чисто техническая проблема.
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