В Москве объявили штормовое предупреждение

Теги: дождь метеоролог москва Погода

Метеорологи предупреждают москвичей о скором ухудшении погодных условий в городе. С 12:30 до 21:00 в столице ожидается сильный ветер с порывами более 15 метров в секунду.

Синоптики объявили в столичном регионе штормовое предупреждение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городское метеобюро.

"С 12:30 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и больше", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на смену сухой и безветренной погоде в столицу придут дожди и порывистый ветер. Температура воздуха в городе днем в среду составит 8-10 градусов. Кроме того, ожидается выпадение до четырех миллиметров осадков за сутки.