В Москве школьница погибла из-за упавшего в ванну iPhone

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Школьница принимала ванну в своей квартире в центре столицы и уронила в воду iPhone, который был подключен к электросети. В результате короткого замыкания девочка получила смертельный удар током.

Принимавшая ванну 14-летняя москвичка умерла от удара током, уронив в воду подключенный к электросети телефон iPhone. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в квартире на улице Большая Переяславская.

"По предварительным данным, девочка принимала ванну с телефоном, который был подключен через зарядное устройство к элекросети. В какой-то момент погибшая выронила гаджет в воду, и произошло короткое замыкание, в результате чего несовершеннолетняя получила смертельный удар током", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего. Они выясняют все причины и обстоятельства гибели школьницы.

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