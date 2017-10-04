Путин призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

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Владимир Путин призвал мировое сообщество отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом. Президент отметил, что участившиеся террористические акты свидетельствуют о необходимости общих усилий в сфере противодействия международному террору.

Владимир Путин призвал мировое сообщество отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

"Мы выступаем за комплексный подход противодействия терроризма, распространению его идеологии, финансирования незаконных вооруженных формирований, за отказ от политики двойных стандартов в борьбе с главной угрозой современности", - говорится в заявлении президента.

По словам Путина, участившиеся террористические акты свидетельствуют о необходимости общих усилий в сфере противодействия международному терроризму.

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