Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

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Нобелевскую премию по химии за 2017 год получили ученые Жак Дюбоше, Йоаким Франк и Ричард Хендерсон. Им дали награду за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2017 год стали швейцарец Жак Дюбоше, немец Йоаким Франк и шотландец Ричард Хендерсон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Исследователи получили награду за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон, что примерно равняется одному миллиону долларов США.

Накануне в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физики. Эту награду получила группа ученых из США за обнаружение гравитационных волн.

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