Песков рассказал о темах переговоров Путина и Мадуро
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Президенты России Владимир Путин и венесуэльский лидер Николас Мадуро обсудят на переговорах весь комплекс отношений, в том числе военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят на переговорах весь комплекс отношений, в том числе военно-техническое сотрудничество, передает РИА Новости.
"Весь комплекс двусторонних отношений, безусловно, который и включает вопрос о ВТС, это полноценные российско-венесуэльские переговоры", - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что на переговорах с королем Саудовской Аравии "можно предположить, что также это будет на повестке дня".
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