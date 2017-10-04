Медведев на выставке "Золотая осень" наградил работников АПК

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Премьер-министр Дмитрий Медведев в среду на церемонии открытия агропромышленной выставки "Золотая осень" вручил награды более двум десяткам работников сельского хозяйства. Мероприятие прошло на ВДНХ. Урожай в текущем году может стать рекордным за всю историю ведения сельского хозяйства в стране, заявил он.

В этом году в России ожидается самый большой урожай зерна за всю историю страны. Уже заготовлено около 130 миллионов тонн. Об этом Дмитрий Медведев рассказал на открытии главной сельскохозяйственной выставки "Золотая осень", передает "ТВ Центр".

"Мы близки к исполнению Доктрины продовольственной безопасности. Скажем прямо, когда мы её разрабатывали, принимали, очень многие позиции, которые там заложены, казались очень труднодостижимыми, но они достигнуты. Мы можем это утверждать и, по сути, Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира", - сообщил председатель правительства.

По традиции премьер-министр вручил государственные награды заслуженным работникам отрасли. Глава правительства отметил огромные успехи отечественных производителей. Удалось увеличить урожайность даже в самых сложных для земледелия районах, выросли и объемы посевных площадей, наращивается производство мясных продуктов. Только за этот год господдержка аграрного сектора превысила 240 миллиардов рублей.

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