Мужские ноги в пакете обнаружили за супермаркетом в Москве

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За супермаркетом на юго-западе Москвы нашли две отрезанные человеческие ноги в полиэтиленовом пакете. Они принадлежали мужчине, его личность выясняется. В ближайшее время судмедэксперты установят причину смерти.

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения человеческих останков за магазином на юго-западе Москвы, сообщает Газета.ru.

Две отрезанные человеческие ноги, которые были завернуты в полиэтиленовые пакеты, обнаружили прохожие за супермаркетом на улице Миклухо-Маклая.

По предварительным данным, ноги принадлежали мужчине, его личность выясняется. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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