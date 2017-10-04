Московские театры получат единый склад для своего реквизита

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Власти Москвы подготовили новую систему грантовой поддержки столичных театров на следующий год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями московских театров. Кроме того, на встрече стало известно, что в столице может появиться единый склад для реквизита театров.

В Москве в последние годы - театральный бум. Количество зрителей выросло в полтора раза. Но руководители известнейших столичных театров на встрече с мэром говорили вовсе не об искусстве и премьерах. О новых финансовых взаимоотношениях. Начнутся они уже с будущего года. И система финансирования должна стать максимально понятной и прозрачной. Москва, как и раньше, возьмет на себя все заботы по содержанию и ремонтам театральных зданий. А вот вторая часть финансирования будет выделяться уже в качестве гранта, передает "ТВ Центр".

"Для театров такая система - это невиданная никогда раньше самостоятельность и свобода действий", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нет никакого "спущенного": что мы должны обязательно поставить в сезон три или четыре спектакля. Что хотим, то и делаем. Можно ни один не поставить, зато в следующий сезон поставить пять", - поделился мнением народный артист России, заместитель художественного руководителя театра "Современник" Сергей Гармаш.

Сомнения, впрочем, у театральной общественности были. Ведь если финансирование успешных театров фактически увеличивается - не потеряют ли при этом деньги коллективы менее известные и востребованные?

"У них не будет уменьшено финансирование. Это, безусловно, нас успокоило. А дальше уже вопрос этих театров - как они будут налаживать свою творческую жизнь", - уверен худрук театра им. Пушкина Евгений Писарев.

Единственное, что государство будет контролировать - это уровень зарплат. Вообще на встрече обсудили и множество других насущных вопросов. В театре "Современник" сейчас вовсю идет реставрация здания на Чистых прудах. Мэр заверил, следующий сезон в октябре откроют уже там. Николай Губенко напомнил о другой проблеме - не редкость, что некогда любимые народные артисты заканчивают жизнь в безвестности и нищете, пенсии у них самые обычные. Сергей Собянин обещал подумать о возможной поддержке и надбавках к пенсиям. Другая важнейшая тема, к обсуждению которой тут же подключились все руководители театров - хранение декораций и костюмов. Предложили даже создать общий для всех столичных театров склад.

"Все эти работы, связанные с хранением реквизита, доставкой его, надлежащим обслуживанием - давайте тоже я дам поручение департаменту имущества, давайте подумаем, и такой проект создадим", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В конце встречи театру "Геликон-опера" мэр презентовал копию автографа Дмитрия Шостаковича - в архивах недавно была обнаружена его неизвестная пьеса "Экспромт", написанная в Ленинграде в 1931 году. С надеждой, что она прозвучит в этих стенах.

Юлия Богоманшина, Максим Панкин, Андрей Талалай, Дмитрий Панов и Павел Суменков , "ТВ Центр".

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