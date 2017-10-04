Суд начал рассматривать дело о массовой драке на Хованском кладбище

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Суд начал рассматривать по существу уголовное дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы, которая произошла в мае прошлого года. Ранее заседание несколько раз переносилось по разным причинам. На скамье подсудимых пятеро уроженцев Таджикистана. Они все доставлены в зал заседаний под охраной.

Щербинский районный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы, которая произошла в мае прошлого года, передает "ТВ Центр".

Заседание несколько раз переносилось по разным причинам. На скамье подсудимых пятеро уроженцев Таджикистана. Они все доставлены в зал заседаний под охраной.

Обвинение предъявлено 16 фигурантам дела, в том числе начальнику территориального отделения ГБУ "Ритуал" Юрию Чабуеву, экс-полицейскому Никите Мошенко и учредителю организации "Здоровая нация" Александру Бочарникову, которого называют организатором массовых беспорядков.

Чабуев и Бочарников намеревались силой вытеснить с кладбища работавших на нем мигрантов. В результате драки, в которой приняли участие более 200 человек, трое погибли, 29 получили ранения. На месте происшествия был найден автомат Калашникова, гильзы различного калибра, кастеты, ножи, топоры, палки и куски арматуры.

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