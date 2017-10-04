Участок Пречистенской набережной перекрыли для укладки асфальта

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В Москве до завтрашнего утра перекрыто движение на Пречистенской набережной. Нельзя будет проехать от Крымского моста до Соймоновского проезда. Там меняют асфальт. Чтобы успеть вовремя, рабочие трудятся буквально в круглосуточном режиме.

Гул от работающей техники на Пречистенской набережной не утихает даже ночью. Где-то машины вгрызаются в асфальт, где-то уже укладывают гранитную плитку. После окончания работ это место станет еще одним открыточным видом столицы. Набережную украсят лавки от голландских дизайнеров, а в плитку под ногами вмонтируют навигационные таблички с информацией об исторических усадьбах, расположенных поблизости, передает "ТВ Центр".

Фаза активных работ по программе благоустройства в этом году продлена до зимы. Работы ведутся на Верхней и Нижней Радищевской, Солянке, Яузской, Николоямской, Костомаровском проезде и улице Высоцкого. Причем, последняя в приоритете - строители должны опередить сроки почти на полгода.

"Это сделано к юбилею Владимира Семеновича Высоцкого. Реконструируем улицу, сделаем приятное к юбилею. Это должно было быть сделано в том году, а мы в связи с юбилеем решили сделать это в этом году", - рассказал заместитель подрядной организации Александр Коньков.

Приведут в порядок территорию вокруг театра на Таганке, а около музея Высоцкого появится парк. Важно, чтобы сама улица после реконструкции была не только красивой, но и удобной.

"Эта улица была проблемной. Не было парковочных карманов, все заставлено, сейчас у нас появляются парковочные карманы, организация дорожного движения меняется в корне. Должно быть тут свободно для пешеходов, и также для автомобилей", - добавил Коньков.

Подобных изменений стоит ждать и на улице, где расположен театр на Таганке. Здесь на улице Верхней Радищевской также изменится схема организации дорожного движения. Вместо четырех полос останется две. А в сторону центра организуют полосу для общественного транспорта, который в документации на данный момент называется "метробус".

Концепция благоустройства выдерживается в "новом едином стиле Москвы". Под ногами пешеходов - широкие тротуары и много зелени, а наверху - никаких проводов.

"Как обычно в программе "Моя улица" мы убираем все провода с видимой зоны наверху и прячем их под землю, к коммуникациям. Кабельные коммуникации у нас где-то около 4,5 километра по трем улицам, это Николо-Ямская, Верхняя и Нижняя Радищевская и улица Высоцкого", - рассказал представить компании-подрядчика Артем Найдыш.

Программа "Моя улица", отработавшая уже половину своего срока и изменившая облик столицы будет действовать до конца 2018 года.

Кристина Одиноченко, Александр Давыдов, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".