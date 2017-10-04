В московском метро заработал мобильный планетарий

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Мобильный планетарий, который будет работать до 10 октября, открыт на станции столичного метро "Выставочная". Пассажиры смогут бесплатно смотреть фильмы из репертуара Московского планетария.

Космос - в Московском метро! В столичной подземке, на станции "Выставочная", заработал мобильный планетарий, передает "ТВ Центр".

По размеру он небольшой, зато можно разглядеть космос в деталях. Под куполом свободно размещаются семь человек - и через мгновение отправляются в путешествие по Вселенной. Виртуальное, разумеется. На полусферическом экране демонстрируются лучшие фильмы из репертуара Московского планетария: о кометах, Луне, Солнечной системе.

"В чём особенность мобильного планетария: конечно, он не дает те возможности, которые даёт наш, Московский большой планетарий, но, тем не менее, это такой шанс посмотреть, что из себя представляет полнокупольное кино, и ощутить себя участником событий", - рассказала директор по маркетингу планетария Юлия Ким.

Бесплатно отправиться в виртуальный тур к звёздам можно ежедневно, с 10 утра до 6 вечера. Но стоит поторопиться: проект работает в рамках Всемирной недели космоса и продлится только до 10 октября.

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