Путин: энергетические санкции против России вредят всей мировой экономике

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Владимир Путин заявил, что санкции в энергетической сфере против России являются примером недобросовестной конкуренции. По словам президента, это вредит всей мировой экономике, так как поддерживающие ограничения страны упускают привлекательные инвестиционные возможности.

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции и финансовые ограничения в энергетической сфере против нашей страны являются примером недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Односторонние финансовые и так называемые секторальные санкции в энергетике прямо используются некоторыми нашими партнерами, некоторыми странами для недобросовестной конкуренции, по-другому просто невозможно и сказать", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности.

По словам президента, это вредит всей мировой экономике, так как поддерживающие ограничения страны упускают привлекательные инвестиционные возможности. Путин подчеркнул, что в настоящее время движение вперед в энергетической сфере возможно только при общем взаимодействии.

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