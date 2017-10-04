В Петербурге при домашних родах умерли близнецы

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Домашние роды петербурженки привели к смерти двух новорожденных близнецов. Известно, что женщина не наблюдалась у врачей, а семья считалась неблагополучной. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.

В Санкт-Петербурге следователи начали проверку по факту смерти близнецов при домашних родах, об этом сообщает СКР по региону.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Солидарности. Когда именно 42-летняя женщина родила детей – не известно. Малышей обнаружили, когда их тела начали уже разлагаться. Одна из погибших – девочка, пол второго установить не удалось, так как ребенок находился в плаценте, передает РИА Новости.

Известно, что женщина не посещала консультацию и не обращалась к врачам по поводу своей беременности. Также семья состояла на учете в службе по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.