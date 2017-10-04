Порошенко внес в парламент законопроект о реинтерграции Донбасса

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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №7163 о реинтерграции неподконтрольного Киеву Донбасса. Документ определен украинским лидером как неотложный. Разработчики настаивают на принятии закона в течение одной пленарной недели.

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях, передает "Интерфакс".

Документ определен Порошенко как неотложный. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Разработчики настаивают на принятии закона в течение одной пленарной недели, поскольку 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что законопроектом занималась администрация президента. В документе Россия будет названа "страной-агрессором", а некоторые его положения позволят Киеву в полную силу применять ВСУ в Донбассе.

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