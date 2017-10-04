Для столичных театров разработали новую систему грантовой поддержки

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Власти Москвы разработали грантовую поддержку столичных театров на будущий год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с художественными руководителями театров. По словам мэра, поддержка будет состоять из двух частей - оплаты расходов на содержание материально-технической базы театра и "творческой" составляющей.

Правительство Москвы подготовило новую систему грантовой поддержки театров на следующий год. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с руководителями московских театров, передает TVC.RU.

"Мы посоветовались с вами, провели ряд экспериментов и подготовили новую систему грантовой поддержки, которая предполагает четкое финансирование содержания театров. Это коммуналка, ремонт, обновление оборудования и так далее, а также творческая составляющая в виде грантов, которыми вы максимально самостоятельно будете распоряжаться и которые не будут уменьшаться по чьей-либо прихоти", - отметил мэр Москвы.

По его словам, бюджетная составляющая будет неизменной. "Мы даем эту базу, а вы дальше уже за счет привлечения зрителей, популярности получаете дополнительное финансирование, у театров появляются дополнительные возможности. Самое главное в отношениях с нашими учреждениями — это их доверие к нам", - подчеркнул Сергей Собянин.

Он также добавил, что власти города активно занимаются укреплением материальной базы театров. Благодаря обновлению этих культурных учреждений увеличивается поток туристов и зрителей.

"За последние годы количество посетителей театров увеличилось в полтора раза. Это существенная цифра, революционная для наших театров. Особенно в то время когда развивается телевидение, интернет, другие источники получения информации", — сказал мэр Москвы.

Система формирования грантов разработана с учетом пожеланий и опыта театральных деятелей и одобрена Советом художественных руководителей и директоров Московских театров в декабре 2016 года. Переход на нее уже произошел в 2017 году, но пока только в "пилотном" режиме. С начала года театры "тестировали" новую систему и вносили свои предложения и правки.

"Ни у кого отбираться никаких средств не будет, и 440 миллионов дополнительно из бюджета будет выделено на финансирование театров. Это огромная сумма, это колоссальная добавка. Это очень серьезное увеличение финансового обеспечения, поддержки наших театров", - отметил руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Театральный сезон 2017/2018 года богат на юбилейные даты. 95-летие отмечают Театр имени Владимира Маяковского и Театр имени Моссовета. Также пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения режиссеров Андрея Гончарова и Юрия Любимова.

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