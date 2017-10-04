Путин про возможную покупку Tesla: не на телегах же и танках ездить

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Владимир Путин рассказал, что представляет себе возможность покупки электромобиля в личное пользование. По словам президента, для городов такие машины являются очень хорошим видом транспорта из-за экологичности.

Президент России Владимир Путин рассказал, что пробовал ездить на электромобиле и представляет себе возможность покупки такого транспортного средства в личное пользование. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, могу себе представить приобретение в собственность электромобиля. Обязательно задекларирую, сразу хочу обратиться к тем, кто внимательно следит за моим материальным благосостоянием", - сказал Путин.

По словам президента, для городов электромобили являются очень хорошим видом транспорта из-за экологичности. В частности, Путин также отметил, что может представить себя за рулем собственного автомобиля производства компании Tesla.

"Почему нет? Мы открыты, мы покупаем и продаем. Причем покупаем все, что нам полезно, и продаем все, что нам выгодно. Поэтому ничего тут особенного нет. Думаете, мы будем ездить только на телеге что ли? Нет, мы уже не на телеге ездим. Или на танках?", - добавил Путин.

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